Riunione di classe quarant’anni dopo 

Una riunione di classe dopo 40 anni. Gli studenti, ma anche la maestra (all’epoca insegnante unica) di nuovo insieme, seduti allo stesso tavolo per mangiare una pizza, ma soprattutto per tornare di nuovo a essere una classe. È successo a San Sperate dove un gruppo di ex studenti, ormai 50enni, si è riunito alla loro storica maestra per una serata quasi mezzo secolo dalla fine delle scuole elementari.

I ricordi

Era il il 1981 quando i 21 studenti della “prima A” incontrarono la maestra Maria Bonaria Piras per la prima volta. Con lei passarono i successivi cinque anni, durante i quali arrivarono anche nuovi compagni di classe. Nessuno allora avrebbe potuto immaginare che 44 anni dopo sarebbero stati ancora una volta allo stesso tavolo. «Sembra impossibile, ma dopo così tanti anni eravamo, come allora, una classe unita». Lo racconta Barbara Moi, una delle ex alunne. «Le stesse risate, la stessa complicità. Una magia per me e per i miei compagni di classe. Per altri un salto nel passato, un ritorno a quando la parola maestra aveva un altro significato e a scuola c’erano regole diverse». Di tempo ne è passato però, e se certe cose non cambiano mai, altre inevitabilmente non possono rimanere le stesse. «Abbiamo ricordato anche una compagna che non c’è più e un’altra maestra a cui eravamo legati. Abbiamo pianto, ma anche quello lo abbiamo fatto assieme». Un’occasione ha anche permesso a chi si era perso di vista di rincontrarsi: «All’inizio è stata quasi una caccia, qualcuno sembrava scomparso», scherza Moi. «Alcuni di noi erano fuori, bisognava cercare i loro contatti. Insomma, l’organizzazione, durata diverse settimane, è stata la parte difficile. Però ora abbiamo un gruppo WhatsApp, siamo di nuovo in contatto a ridere e scherzare insieme, a scambiarci foto e commenti».

L’insegnante

E nessuna classe si può definire tale se manca la storica maestra. In questo caso maestra Piras, che a 81 anni ha potuto incontrare ancora una volta i suoi alunni. Una sorpresa dei suoi studenti che le ha permesso anche di sorridere in alcuni giorni grigi: «Ero giù a causa di un lutto, ma vedere loro grandi mi ha commosso. Avevano tutti una coccarda, proprio come allora. Molti ora sono a loro volta genitori, 50enni. Mi hanno riempito il cuore». Per capire il suo attaccamento bisogna ricordare che all’epoca si passavano centinaia di ore l’anno con la stessa maestra. «Per me sono stati come dei figli», continua la maestra. «Prima secondo me era meglio. Gli insegnanti erano davvero un po' genitori. Stavamo con loro tantissimo tempo. Facevamo conversazione, studiavamo. Fare l’insegnante è stato bellissimo in quei tempi. I ragazzi mi hanno regalato una pergamena dove dicono che hanno seguito i miei insegnamenti. Sono d’accordo. Dicevo loro “sarete ricordati per l'onestà e la carità, non per la ricchezza”. Sono dei meravigliosi adulti».

