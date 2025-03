Ventisei leader, compresa la premier italiana Giorgia Meloni, riuniti nel primo incontro (da remoto) fra i Paesi “volenterosi”. L’Italia lavora con i partner europei e con gli Usa – ha detto Meloni - per una pace duratura in Ucraina ma non è prevista la partecipazione a una forza militare sul campo. Manifestazione a Roma e in molte città italiane (a Cagliari in piazza del Carmine). La segretaria del Pd: «Oggi niente polemiche».

l alle pagine 12, 13, 14