Riu Nou, corsa contro il tempo per la messa in sicurezza 

Il cantiere per mettere in sicurezza il Riu Nou entra nel vivo. Dopo una prima pulizia lungo il letto del fiume che attraversa il centro abitato di Selargius, gli operai dell’impresa che si è aggiudicata l’appalto stanno lavorando - anche di sabato - alla sagomatura dell’alveo. Un’accelerata del cantiere per cercare di anticipare alcuni interventi prima del periodo delle piogge che inevitabilmente imporrà lo stop ai lavori.

Il finanziamento a disposizione è di 1 milione e mezzo, diviso in tre tranche da 500mila già erogate dalla Regione. Via le canne e la vegetazione che nel tempo hanno trasformato il rio in una lingua verde che impedisce il regolare deflusso dell’acqua. Situazione peggiorata dalla presenza di rifiuti che puntualmente qualche incivile butta lungo gli argini.

I lavori in progetto sono concentrati nei 970 metri di percorso del fiume che scorre lungo il centro abitato, nel tratto fra lo sbocco del canale tombato di via Venezia sino al confine con Quartucciu. Si va dalla pulizia del corso d’acqua da detriti e vegetazione, agli scavi per ridefinire l’alveo e gli argini, sino alla costruzione di muretti in calcestruzzo e la realizzazione di strutture in metallo necessarie per frenare la ricrescita delle canne.

