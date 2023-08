Riu Nou, al via il piano anti alluvione 

La ruspa è arrivata pochi giorni fa per la pulizia del canale, primo step dei lavori che entro l’inverno metteranno in sicurezza il Riu Nou, il fiume che attraversa il centro abitato di Selargius sino allo sbocco con Molentargius.

Il finanziamento a disposizione è di 1 milione e mezzo, diviso in tre tranche da 500mila già erogate dalla Regione. Via le canne e la vegetazione che nel tempo hanno trasformato il rio in una lingua verde che impedisce il regolare deflusso dell’acqua. Situazione peggiorata dalla presenza di rifiuti che puntualmente qualche incivile butta lungo gli argini del corso d’acqua. «I primi interventi di pulizia sono iniziati, poi si procederà per step partendo dal tratto di canale tombato in via Venezia», spiega l’assessore ai Lavori pubblici Claudio Argiolas.

Il cantiere

I lavori in progetto si concentrano nei 970 metri di percorso del fiume che scorre lungo il centro abitato, nel tratto fra lo sbocco del canale tombato di via Venezia sino al confine con Quartucciu. Si va dalla pulizia del corso d’acqua da detriti e vegetazione, agli scavi per ridefinire l’alveo e gli argini, sino alla costruzione di muretti in calcestruzzo e la realizzazione di strutture in metallo lungo gli argini necessarie per frenare la ricrescita delle canne.

Centottanta giorni di tempo per il cantiere appena partito. «Entro l’inverno, imprevisti permettendo, avremo il rio sistemato e in sicurezza», assicura l’esponente della Giunta Concu. «Per ora dovremo arrivare sino al tratto appena oltre il ponte di via Manin», dice spiegando i motivi: «purtroppo con il nuovo codice degli appalti e la revisione dei prezzi, il quadro economico generale del progetto è stato rimodulato e le risorse finanziate non bastano per sistemare tutto il corso d’acqua. Ma parliamo di un piccolo tratto che mancherebbe da fare, circa trecento metri, che contiamo comunque di realizzare con i risparmi nei lavori in corso».

Messa in sicurezza

Obiettivo: scongiurare allagamenti nel periodo delle piogge. «Questi lavori serviranno a migliorare una volta per tutte la situazione idraulica del rio, e ad evitare possibili alluvioni», sottolinea l’assessore Argiolas, «e questo è quello che ci preoccupa di più visti i continui cambiamenti climatici con improvvisi acquazzoni anche durante l’estate. E poi si tratta di un intervento anche in chiave di decoro urbano».

Un piano anti allagamenti - oltre che contro il rischio incendi - che segue quello già realizzato in via Puccini, una delle strade della città dove puntualmente dopo ogni acquazzone si registravano le maggiori criticità: l’intervento ha permesso di realizzare nuove condotte per le acque bianche nella zona fra via Venezia, via Custoza e via Bellini. Lavori fatti in attesa di un piano che si allarghi a tutta la città. Compreso il progetto inserito nel piano strategico metropolitano: oltre all’intervento previsto nel territorio di Monserrato nella località Terra ’e Teula, Selargius ha chiesto di inserire la realizzazione di una vasca di laminazione per la raccolta delle acque piovane vicino al parco di San Lussorio.

