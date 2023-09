Riu Mannu e Torre Foghe, uno spettacolo della natura 

Proseguono spediti i lavori del Parco archeo-ambientale de Riu Mannu, che collegheranno la borgata montana di Scano, una delle tappe principali della via turistica, al mare valorizzando le risorse storiche e ambientali locali. Il progetto complessivo, che include anche i territori di Sennariolo e Tresnuraghes, prevede il ripristino e la sistemazione dell’antico percorso pedonale intercomunale lungo il Rio Mannu, la riqualificazione dell’edificio ex Tai Toi, di proprietà comunale, a Sant’Antioco che verrà adibito a punto di sosta e ristoro, e ufficio informazioni per gli escursionisti.

I siti archeologici esistenti verranno valorizzati e resi fruibili: Nuraghe Nuracale all’ingresso di Scano; il suggestivo esemplare di allée couverte, sepolcro megalitico, Sa Cobelcada a Sennariolo. E Torre Foghe l’imponente torre nella scogliera a picco sul mare a Tresnuraghes.

Sono iniziati inoltre i lavori di ristrutturazione dell’antico mulino ad acqua, appartenuto alla famiglia Ibba-Piras, inserito nel percorso del Parco archeo-ambientale per la valorizzazione del territorio, la creazione di una rete turistica locale che offra servizi, cultura, accoglienza. «Un'altra perla di bellezza che, con Nuracale Sant’Antioco e sa Roda Manna, vogliono dare una possibilità concreta di lavoro ai nostri ragazzi e di crescita a tutta la comunità. I lavori di sa Roda Manna, stanno per iniziare», precisa il sindaco Antonio Flore Motzo.