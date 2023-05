Riu Cardaxiu, il canale sarà aperto 

È stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per l’apertura del canale di “Riu Cardaxiu”, l’unico canale tombato di criticità elevata rimasto nel centro abitato di Serrenti. I lavori non partiranno prima di novembre, ma sono già pronti gli 850 mila euro, fondi regionali, che permetteranno il superamento delle problematiche idrauliche.

I lavori

«Abbiamo in prospettiva la richiesta di riduzione del vincolo Pai, ora molto esteso – spiega il sindaco Pantaleo Talloru – L’obiettivo sarebbe quello di ridurre il vincolo per liberare alcune zone del centro abitato che non corrono pericolo, e quindi renderle alla loro funzione di zona b, d, e come previsto nel piano urbanistico. Il finanziamento arriva dalla Regione che ci impone l’apertura dei canali tombati sui ruscelli, come questo di Riu Cardaxiu. Si tratta di un lavoro importante e strategico perché se farà sì che si riduca il vincolo, allora le aree che insistono in zona abitativa saranno più libere per i residenti e per i proprietari delle aree della zona industriale». Sul canale è presente anche una strada, che a seguito dei lavori sarà spostata di alcuni metri per preservare la viabilità nella zona. Questo sarà possibile grazie alla concessione di un cittadino privato che ha lasciato per questo scopo una striscia di terreno confinante. «Il progetto prevede di stombare il canale tombato e renderlo a cielo aperto – spiega l’ingegnere del Comune Alberto Atzeni –. Nelle previsioni c’è anche la volontà di spostare la strada che si trova al momento sopra il canale, costruita a metà anni Novanta quando esistevano normative differenti, e realizzarne un’altra a circa sei metri di distanza, per ricreare il collegamento tra le due vie laterali. Il progetto è in piedi già da parecchi anni ma a causa di vari intoppi burocratici non ha ancora visto la luce. Speriamo sia la volta buona, perché è necessario, per questioni di sicurezza, aprire questo canale».

Residenti

Negli anni il canale tombato è stato causa di diversi allagamenti, dovuti al fatto che, essendo di dimensioni ridotte, durante le piogge insistenti l’acqua in eccesso non riusciva a defluire e inevitabilmente finiva per allagare le strade. «Io passo spesso lì perché vicino c’è l’ingresso del mio cantiere, che negli anni si è allagato un paio di volte – così Gerardo Farci, impresario edile –. L’ultima volta è stata una decina di anni fa, quando vi era stata una doppia alluvione: due volte a distanza di venti giorni. Nel cantiere era entrato circa un metro e trenta d’acqua e avevo dovuto buttare molti materiali, oltre ad aver riportato grossi danni ai macchinari. È un intervento che aspettiamo da anni».