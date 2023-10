«Ritroviamo la città sotterranea» 

Un bunker a due passi dal Municipio di Carbonia. Una vecchia foto in bianco e nero, ritrovata da un cittadino e diffusa sui social nella pagina Facebook “I misteri di Carbonia”, documenta quanto gli ultraottantenni e i tanti cultori della storia della città mineraria raccontano, inascoltati, da anni: esiste una ragnatela di bunker e passaggi sotterranei da riscoprire e valorizzare.

La richiesta

«Da decenni chiediamo che si indaghi su quello che è a tutti gli effetti un potenziale patrimonio storico-culturale da riscoprire – dice Pierpaolo Scanu che, insieme ad altri cittadini, alcuni anni fa ha costituito l’associazione culturale intitolata a Venanzio Crocetti per la valorizzazione del patrimonio storico di Carbonia – questa foto ha riacceso l’entusiasmo e la voglia di indagare su quello che è a tutti gli effetti un mistero affascinante per tanti cittadini». In tanti hanno riconosciuto quel rifugio come, ad esempio, il quasi novantenne Ielmo Cara, decano degli artisti della città, che sotto il post che racconta il bunker ha lasciato subito il suo messaggio carico di ricordi: «Come lui tanti anziani che all’epoca erano bambini – continua Scanu – nessuno delle giovani generazioni lo ha conosciuto perché dopo la guerra quello e tanti altri percorsi sotterranei sono stati chiusi o demoliti. Nello specifico, in quella che è diventata piazza Matteotti, hanno trovato spazio un chiosco (oggi ancora punto vendita, all’epoca noto come “chiosco Bomboloni”) e più avanti un distributore di carburante. Quello e altre gallerie sotterranee sono state censite in passato. Ad esempio, in una relazione dell’Acai nel 1943, si parla di “9 ricoveri in galleria nel centro urbano di Carbonia, 4 ricoveri analoghi nel centro di Bacu Abis, un ricovero in galleria nel centro di Cortoghiana, un ricovero in calcestruzzo di cemento armato nella piazza Impero di Carbonia e uno analogo di minori dimensioni a Bacu Abis”. «Riscoprirli e renderli fruibili anche come risorsa turistica – aggiunge Scanu – sarebbe importantissimo e siamo felici che l'attuale amministrazione abbia deciso di provarci».

Il Comune

«Stiamo cercando di trovare il sistema per provare e a rendere fruibili gallerie già note e scoprire se le altre esistono e sono percorribili – conferma l’assessore al Turismo e vicesindaco Michele Stivaletta – intanto, grazie a un finanziamento di diecimila euro, sarà già possibile trasformare in museo permanente il bunker di via Nuoro. Ma non ci fermeremo: si tratta di beni preziosi, un unicum che va assolutamente valorizzato».

