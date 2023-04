Nella tarda serata di ieri è stato ritrovato vivo, a Platamona, uno dei due sub sassaresi dispersi nel Golfo dell’Asinara. Ad avvistare Giovannino Pinna, 35 anni, che ha trascorso 24 ore in acqua, un cagliaritano che abita vicino alla spiaggia sassarese. Nessuna traccia di Davide Calvia, 38 anni. La barca dei due cugini è affondata mercoledì tra Stintino ed Ezzi Mannu. Ieri le ricerche erano state sospese per le condizioni proibitive del mare.

