Ritrovato vivo uno dei due sub dispersi 

È riuscito ad arrivare sulla spiaggia di Platamona dopo oltre 24 ore trascorse in mare: Giovannino Pinna, 35 anni, uno dei due pescatori dispersi da mercoledì pomeriggio, è stato ritrovato da un cagliaritano, Luigi il suo nome, che abita nella zona di Porchile, a pochi passi dall’Eden Beach al Nono pettine, ed era andato sull’arenile a fumare una sigaretta nonostante il forte vento. Quando ha visto il corpo che galleggiava, sbattuto dalle onde, a pochi metri dalla battigia, ha pensato che il pescatore fosse morto. Poi un movimento sul fianco gli ha fatto pensare che ci fosse ancora un filo di vita e ha chiamato i carabinieri di Sorso, arrivati in pochi minuti così come due ambulanze. «I militari sono arrivati e una volta che hanno toccato il corpo si sono resi conto che era ancora vivo», racconta il cagliaritano. «Aveva addosso la muta e il salvagente, era stremato», quando è stato accompagnato sull’ambulanza e poi in ospedale a Sassari, dove è arrivato in ipotermia. «Quando mi sono reso conto che era vivo ho urlato di gioia», ha raccontato il cagliaritano.

Le ricerche

A quel punto i militari hanno proseguito le ricerche lungo la spiaggia nella speranza di ritrovare anche il cugino di Giovannino Pinna, Davide Calvia, 38 anni, l’altro pescatore che si trovava sul barchino inghiottito dal mare mercoledì pomeriggio. Il ritrovamento ha ridato impeto alle ricerche dopo un giorno senza esito e con un’angoscia crescente per la sorte dei due cugini che condividono la stessa passione per la pesca, entrambi esperti di caccia subacquea. Il mestiere di pescatore lo praticano da tempo prediligendo come luogo di pesca il Golfo dell’Asinara. Mercoledì pomeriggio, però, qualcosa è andato storto.

Il giallo

Uno degli aspetti che adesso Giovannino Pinna potrà chiarire. I sub avevano lanciato l’Sos poco prima delle 19, una telefonata interrotta dalla situazione di emergenza. La barca stava affondando e l’unica alternativa era quella di tuffarsi in acqua e cercare di raggiungere la costa. «Stiamo imbarcando acqua, ci buttiamo in mare, abbiamo le mute», le parole pronunciate alla centrale operativa della Capitaneria di porto turritana.