Assemini.
15 novembre 2025 alle 00:33

Ritrovato un fenicottero morto 

Da giorni la carcassa di un fenicottero giace in un prato di Assemini, in un’area molto frequentata da chi porta a spasso i cani. L’animale è ancora sul posto nonostante le segnalazioni inviate alle autorità. Il deterioramento del corpo e l’odore sempre più forte alimentano il malcontento dei residenti, preoccupati per l’igiene e per il degrado dell’area.
Il prato oggi si presenta in condizioni che molti ritengono inadeguate. Oltre al disagio, i cittadini temono che la carcassa possa attirare altri animali e insetti, con possibili rischi per la salute e per gli animali domestici. Chi abita nelle vicinanza auspica una rimozione rapida della carcassa del fenicottero.

