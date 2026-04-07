Ritrovato svenuto e con ferite alla testa: è grave in ospedale 

Era riverso sul ciglio della strada, in stato di incoscienza. Tutt’intorno a Giampaolo Ferrai, 62 anni, originario di Arzana ma trapiantato a Tortolì, tracce di sangue. L’uomo è stato ritrovato privo di sensi in via Siotto Pintor, nel quartiere di Su Forru’ e sa teula e ora è ricoverato in condizioni gravi nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Brotzu di Cagliari. Perché fosse lì è un giallo: Ferrai è rimasto vittima di un incidente oppure ha subito percosse? È stato un passante, alle 7.55 di ieri, a chiamare i soccorsi, dopo aver notato l’uomo riverso sul bordo della carreggiata. Gli mancava una scarpa, ritrovata a qualche metro di distanza, vicino alla stampella che Ferrai, un tempo assistente domiciliare, utilizzava per sorreggersi viste le sue condizioni cagionevoli. Sul posto è intervenuto il personale dell’ambulanza della Croce verde di Tortolì e in seconda battuta la medicalizzata arrivata da Lanusei.

L’uomo, che ha riportato un trauma cranico e ha perso sangue anche dalle orecchie, è stato trasportato al Pronto soccorso di Lanusei e, in virtù delle condizioni molto critiche, trasferito al Brotzu con Echo Lima 1, l’elicottero dell’Areus decollato da Olbia, a seguito del trauma cranico accertato. Non ha mai ripreso conoscenza e i medici si sono riservati la prognosi. Sul caso lavorano i carabinieri della compagnia di Lanusei che cercano elementi utili a chiarire la natura dell’episodio.

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