Ritrovato morto tra i rovi l’allevatore scomparso 

Lo hanno trovato dentro un cespuglio di cisto e rovi. Il corpo senza vita di Stefano Muceli era in un anfratto di Perda Niedda, a cento metri scarsi dalla strada per il suo ovile, che l’allevatore di 57 anni aveva percorso il 23 maggio per recuperare il suo gregge. Il cadavere, in stato di decomposizione, è stato rinvenuto intorno alle 16 di ieri da un gruppo di volontari che ha avvertito il cattivo odore mentre transitava lungo gli stradelli della campagna. Verosimile che Muceli sia caduto nella scarpata da un’altezza di cinque metri. Le cause del decesso verranno stabilite sulla base degli accertamenti che disporrà la Procura di Lanusei, ma è probabile che l’uomo sia stato colpito da un malore o sia rimasto vittima di un incidente. Dopo una prima analisi del corpo, effettuata dal medico legale che ha raggiunto la zona di Perda Niedda intorno alle 17, la salma è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei. Sul posto hanno operato i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Jerzu e della stazione di Cardedu. Si è dunque chiusa con l’epilogo più tragico la vicenda dell’allevatore scomparso la sera del 23 maggio. Per i successivi cinque giorni lo hanno cercato le squadre dei Vigili del fuoco, del Soccorso alpino e speleologico insieme al Soccorso alpino della Guardia di finanza, oltre ai carabinieri, ai barracelli e a un nutrito esercito di volontari del paese. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

RIPRODUZIONE RISERVATA