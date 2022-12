Ritrovato il corpo dell’escursionista 

I cacciatori di una compagnia di Baunei hanno intravisto il cadavere in decomposizione vicino a un albero, lungo la parete di Bacu Tattis, nell’area di Bidonie. Accanto una scarpa. La persona aveva uno zainetto sulle spalle e il primo pensiero, ieri pomeriggio, è corso ad Alessandro Zaniboni, il geometra di 55 anni originario di Grado scomparso il 25 luglio 2021 mentre era in escursione nel Supramonte. Un accostamento inevitabile, in virtù del fatto che nessun’altra scomparsa è stata denunciata in quella zona. In tarda serata poi la conferma: tra i resti dell’uomo c’era anche il portafogli con i documenti. Nelle vicinanze di quegli anfratti impervi i ricercatori erano passati diverse volte, nell’attività di perlustrazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Lanusei che sul caso aveva aperto un’inchiesta. A novembre del 2021, in un tratto distante qualche centinaio di metri, sempre i cacciatori avevano trovato il telefono del tecnico friulano.

Il ritrovamento

Per un’ulteriore conferma sarà eseguito un esame del Dna. Alessandro Zaniboni, geometra assunto dalla Sarda Ispezioni per conto della Aibel, committente di una commessa in lavorazione all’Intermare di Arbatax, arrivò in Ogliastra ai primi di luglio e prese in affitto un appartamento a Lotzorai. Del professionista si sono perse le tracce il 25 luglio di un anno fa. Potrebbe essere scomparso sul sentiero tra Bidonie e Codula di Luna che attraversa una delle zone più complesse del Supramonte, dove la linea telefonica è completamente assente. Il geometra friulano era arrivato nel Supramonte con la sua Kia Sportage che aveva lasciato in sosta vicino a Bidonie.

Il recupero

Ieri pomeriggio il casuale ritrovamento effettuato da alcuni cacciatori. È stato subito avvisato il personale del commissariato di polizia di Tortolì che, diretto da Fabrizio Figliola, ha raggiunto il Supramonte insieme ai Vigili del fuoco di Tortolì. Sul posto, fra gli altri, anche il Soccorso alpino, i carabinieri e i barracelli di Baunei. Solo a tarda serata il magistrato di turno ha autorizzato la rimozione del cadavere. La famiglia del tecnico è stata informata e adesso deciderà quando imbarcarsi per la Sardegna.