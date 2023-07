Ritrovato il borsone dello scomparso 

È stato ritrovato uno dei borsoni di Giacomo Solinas e ora le squadre dei soccorritori concentrano le ricerche del giovane scomparso nell’area mineraria di Seddas Moddizzi.

Tra i cespugli

La scoperta, compiuta dalla polizia locale di Gonnesa, è avvenuta lunedì sera, dopo tre giorni dalla scomparsa del giovane, che proprio domani compirà quarant’anni. Gli agenti, mentre perlustravano il complesso minerario della laveria, hanno intravisto in mezzo ad alcuni cespugli un borsone simile a quello che Giacomo teneva in mano, assieme a uno zaino, nelle ultime immagini della videosorveglianza recuperate nel paese. Dopo aver eseguito il controllo del contenuto, e sottoposto il materiale ai familiari del giovane scomparso, i vigili hanno avuto la conferma che si trattasse di uno dei due bagagli. All’interno sono stati ritrovati capi di vestiario e indumenti intimi, necessari a un cambio d’abiti per almeno tre giorni, e alcune confezioni di bagno schiuma e sapone. Materiale compatibile con il trasferimento a Baia Sardinia, previsto proprio nei giorni della scomparsa, dove lo attendeva un nuovo lavoro. Manca all’appello ancora uno zaino, dove probabilmente sono stati riposti altri indumenti, eventuali farmaci e materiali di prima necessità.

L’area

La zona dista poco meno di due chilometri dall’abitazione del giovane, e anche nelle ultime immagini delle telecamere, che lo ritraggono mentre cammina, sembra dirigersi proprio in questa località. Il ritrovamento non cambia le ipotesi sulla scomparsa, ancora si valutano tutte le possibilità, ma permette ai soccorritori di prendere una direzione attendibile. Infatti, alle prime luci del mattino, le ricerche dei barracelli, polizia locale, protezione civile e soccorso alpino, sono riprese con il controllo nelle campagne circostanti l’area di Seddas Moddizzi, mentre i vigili del fuoco di Iglesias, supportati dai colleghi del Comando di Cagliari, del Saf e del Nucleo sommozzatori, hanno concentrato le ricerche nei numerosi pozzi e siti minerari di cui la zona è ricchissima. Per il controllo di alcune cavità, molto profonde e sommerse, il lavoro è stato supportato dai sommozzatori che, con una telecamera-sonda, hanno ispezionato il fondo senza esito. In campo anche gli agenti del Corpo forestale e diversi volontari, che hanno eseguito una perlustrazione più ampia del territorio. Nonostante il borsone, chiara prova del passaggio del giovane, non si esclude che possa essersi diretto altrove: le ricerche proseguono senza sosta a 360 gradi.

