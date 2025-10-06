Ritrovato a Gonnesa il corpo della turista polacca 

Il mare, ieri sera, ha restituito il corpo della turista 37enne, che domenica è annegata tra le onde del mare in tempesta davanti alla spiaggia di Buggerru. La corrente lo aveva trascinato sino alle spiagge di Gonnesa.

Anche ieri la Guardia Costiera e i vigili del fuoco, anche con l’ausilio dell’elicottero, avevano proseguito le ricerche nello specchio d’acqua antistante il tratto di costa, purtroppo con esito negativo sino a quando, da Gonnesa, è arrivata la segnalazione: la corrente aveva portato il corpo della donna sino all’arenile tra Spiaggia di mezzo e Punta S’Arena. Così sono scattate le operazioni di recupero.

La 37enne turista polacca, della quale i soccorritori non hanno reso noto le generalità, era giunta domenica pomeriggio nella spiaggia antistante l’abitato di Buggerru, assieme al suo compagno. Le condizioni del mare erano proibitive, per via della burrasca in corso. La turista è entrata ugualmente in acqua. Il tempo di tuffarsi e le onde l’hanno subito sommersa. Le correnti, poi, molto intense in quel tratto, l’hanno trascinata al largo, non dandole scampo. Dopo l’allarme dato dal compagno, sono giunti subito sul posto i vigili del fuoco e la Guardia costiera. Ieri la triste conclusione.

