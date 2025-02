Ritrovati in pineta 50 chili di hascisc, scatta il sequestro  

Il boschetto a ridosso del parco dei Fenici sembrava il nascondiglio perfetto. Ma quel fosso profondo, scavato fra gli alberi di eucaliptus e coperto da una griglia, non è sfuggito alla Polizia: all’interno c’erano quasi cinquanta chili di hascisc. La droga era destinata ai giovanissimi, sul mercato avrebbe fruttato circa 400mila euro. Le indagini intanto proseguono per risalire alle persone che hanno nascosto lo stupefacente in pineta ed erano pronte a metterlo sul mercato.

La scoperta

Nell’ambito dei controlli per la prevenzione e il contrasto dello spaccio la squadra mobile, guidata dal vice questore aggiunto Samuele Cabizzosu, ha effettuato numerosi servizi nelle campagne, luoghi ideali per la produzione e lo stoccaggio di marijuana. Nei giorni scorsi i controlli si sono concentrati nelle aree rurali fra Cabras e Torregrande e, grazie anche alla collaborazione delle unità cinofile, è stata scoperta la buca scavata fra le piante di eucaliputus, a poche centinaia di metri dal paese. Il fosso era chiuso con una griglia metallica e ricoperto con vegetazione, dentro c’erano quasi 50 chili di hascisc già suddivisi in 350 panetti (di oltre un etto ciascuno).

L’indagine

Gli accertamenti scientifici hanno consentito di appurare che la droga aveva un principio attivo elevato, pari al 18 per cento. L’ipotesi degli investigatori è che la droga fosse già pronta per essere ceduta a una rete di spacciatori che poi avrebbero dovuto preparare le dosi da spacciare fra i più giovani. «La banda gestiva un’attività illecita ad alti livelli, capace di acquistare e gestire importanti quantitativi di droga» si legge in una nota della Questura. Gli investigatori hanno trovato elementi che potrebbero essere riconducibili alla banda, sono in corso accertamenti su impronte e tracce del Dna.

RIPRODUZIONE RISERVATA