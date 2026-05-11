Ritrovata vuota la cassaforte trafugata dalla gioielleria Velari 

A oltre un mese dall’assalto alla gioielleria Velari di Fonni, gli investigatori hanno ritrovato la cassaforte portata via dal commando che la notte del 25 marzo aveva devastato il negozio con un mini escavatore. Il recupero alcuni giorni fa a Madonna del Monte, vicino alla chiesetta campestre. Il mobile blindato aperto e vuoto. Ritrovamento che conferma come la banda abbia avuto il tempo per forzarla e impossessarsi del bottino. Massimo riserbo sull’attività investigativa. L’obiettivo, ora, è verificare se possano essere rimaste impronte, tracce biologiche o altri elementi utili a identificare i componenti del commando. Una banda composta da almeno cinque persone aveva utilizzato un mini escavatore rubato da un cantiere per sfondare la vetrina dell’attività in via Umberto e sradicare la cassaforte, caricandola probabilmente su un pick-up prima della fuga. Dopo il colpo, a Fonni era scattata una straordinaria gara di solidarietà nei confronti della titolare, sostenuta da cittadini, amministrazione comunale e parrocchia con una raccolta fondi promossa dal parroco don Luciano Monni.

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