Ritrovata l’auto dei banditi Era stata rubata  a un pregiudicato del paese 

È stata ritrovata completamente bruciata, la Fiat Punto utilizzata dai banditi nell’assalto (fallito) all’ufficio postale di Tertenia. Ieri mattina i carabinieri della stazione del paese insieme ai colleghi del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Jerzu hanno rinvenuto l’utilitaria bianca nelle campagne di Migheli, tra l’abitato e la marina di Sarrala, in una prateria a cui si accede tramite uno stradello sterrato, durante un giro di pattugliamento. L’auto risulta di proprietà di un pregiudicato del paese che, l’estate scorsa, ne aveva denunciato il furto. I militari, su disposizione del magistrato inquirente che indaga sul tentativo di rapina, hanno proceduto al sequestro della carcassa.

Indagini serrate

Venerdì mattina i banditi, dopo aver fallito l’assalto all’ufficio postale di via Don Manca, sono risaliti sulla Punto facendo perdere le loro tracce. Il conducente ha aperto il gas e l’auto (priva di targhe) è sfrecciata verso l’uscita est dell’abitato, raggiungendo la strada per Sarrala. Probabile che gli autori dell’assalto avessero messo in conto il fallimento della rapina e dunque, alla luce del risultato, hanno attuato il piano b, cioè quello di dirigersi verso la marina. Hanno appiccato il fuoco per evitare che gli inquirenti potessero risalire a eventuali tracce biologiche che sarebbero state importanti nell’attività investigativa.

La ricostruzione

Il personale dell’Arma ha acquisito i filmati delle telecamere installate all’interno dell’ufficio postale e di quelle distribuite lungo il percorso in cui è transitato il commando. Qui i banditi, poco dopo le 8.30 dell’altro ieri, hanno provato a sfondare il vetro blindato tra l’area clienti e quella riservata ai funzionari in servizio. Fallito il tentativo, gli uomini mascherati e armati di fucile da caccia semiautomatico hanno abbandonato la sede e sono risaliti in macchina. Alcuni istanti dopo in via Don Manca è arrivato un furgone portavalori per consegnare denaro contante. Per poco banditi e vigilantes non si sono incrociati sulla rampa d’accesso.