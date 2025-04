Ritrovata la statua di sant’Antonio 

La statua di Sant’Antonio non è stata rubata, ma presa in consegna da un artigiano di Macomer per restaurarla. Lo hanno scoperto i carabinieri della stazione, col maresciallo Giovanni Pinna che, dopo la denuncia del furto, hanno subito avviato le indagini e sono arrivati in breve tempo a chiarire la vicenda.

Qualche giorno fa la statua era sparita dalla nicchia, posta ai bordi della strada provinciale, vicino al rione di Scalarba, periferia di Macomer. L’artigiano, secondo quanto dichiarato ai carabinieri, aveva avvisato il nipote di Costantino Schintu, che aveva realizzato la nicchia agli inizi degli anni Settanta. Tutto è stato però fatto senza avvisare nessun’altro. Perciò è scattato l’allarme e i componenti della società di Sant’Antonio hanno subito fatto la denuncia di furto ai carabinieri. Il fatto ha indignato la città, visto che quella statuina, da oltre 50 anni, era diventata un simbolo per i devoti del Santo di Padova, che a Macomer è veneratissimo. In quella nicchia fa sosta la processione che il 12 giugno, partendo dalla chiesa di San Pantaleo, porta il simulacro nella chiesetta in cima alla montagna, dove si svolge la festa.

Il presunto furto della statuetta aveva fatto parlare di furto sacrilego e si temeva addirittura il coinvolgimento di qualche setta satanica. Per fortuna è andata in altro modo anche se non si capisce perché l’artigiano che l’aveva presa non si è preoccupato di chiarire subito che non si trattava di un furto. Tutto bene quello che finisce bene. La statuetta sarà rimessa nella nicchia entro la metà della prossima settimana. Restaurata.

