Ritrovata la statua della Madonna 

Presto potrebbe tornare al suo posto, nell’edicola votiva da dove era stata rubata. La statua della Madonna di Bonaria, portata via tre settimana fa dalla nicchia sulla strada est che conduce alla borgata di Marceddì, è stata ritrovata. Dopo varie indagini e accertamenti, i carabinieri l’hanno recuperata nelle campagne vicine; le indagini sono in corso ma, secondo indiscrezioni, si è trattato di una bravata di qualche ragazzino annoiato che poi si sarebbe pentito per il grave gesto.

Il furto

A metà gennaio alcuni cittadini avevano scoperto che il vetro della teca era stato spaccato ed era stata portata via la statua della Vergine. Immediata la segnalazione ai carabinieri che avevano effettuato un sopralluogo per cercare qualsiasi elemento potesse essere utile a fare chiarezza sull’episodio e a individuare i responsabili. Nel frattempo la notizia del gesto aveva scatenato rabbia e sgomento nella comunità, in particolare fra i pescatori molto devoti alla Madonna. Tanto più che la statua (realizzata dall’artista Dina Pala e donata alla comunità da una famiglia di fedeli) è una tappa fissa nell’itinerario della processione per la festa di Marceddì ad agosto, un appuntamenti religioso molto sentito dai terralbesi.

Gli accertamenti

Condanna del gesto anche da parte della Chiesa, i sacerdoti don Mattia e don Andrea da subito hanno espresso profondo rammarico «per l’ignobile fatto. Il furto dell’immagine della Madonna di Bonaria, che da anni era collocata nell’edicola votiva all’uscita del nostro paese, ferisce l’intera comunità. In particolare la memoria di chi ha voluto donare questo segno di devozione e che oggi non c’è più». Poi i sacerdoti hanno lanciato un appello sperando «nel ravvedimento di chi ha compiuto il gesto, ci auguriamo che l’immagine possa essere ricollocata quanto prima». E forse proprio questo messaggio unito alle attente e puntuali indagini dei carabinieri hanno consentito di scrivere il lieto fine. Sembra infatti che gli autori del gesto si siano in qualche modo pentiti, sarebbero stati convinti a tornare sui propri passi e a far ritrovare la statua della Madonna. Ora si attende la conclusione delle indagini e soprattutto che la statua possa tornare al proprio posto.

