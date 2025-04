Ritrovata la sciarpa di Manola Mascia 

Stavano passeggiando nel viale di Calamosca e hanno notato una sciarpa legata attorno a un pezzo di legno: «Era sopra la piattaforma, è la sciarpa blu di Manola». Così scrive su Facebook la mamma della giovane trovata morta due settimane fa nelle acque di Cala Fighera, insieme al fidanzato Paolo Durzu: la coppia, secondo le indagini svolte dalla Polizia, è precipitata dalla scogliera per una tragica fatalità.

«Abbiamo chiesto delle informazioni e siamo venuti a conoscenza che oltre alla sciarpa c’era pure una cintura con fibbia. Sicuramente la chiusura del cappotto nero ritrovato in mare e che apparteneva a Manola. Gli effetti personali ed il cellulare di nostra figlia», prosegue nel suo post sui social la madre della giovane, «non sono stati ritrovati, e neanche lo zainetto bianco. Chiunque avesse ritrovato qualcosa è pregato di mettersi in contatto con me tramite Facebook». (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA