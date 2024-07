Ritrovata la Maserati Levante di Bozzoli Era parcheggiata nel centro di Marbella 

BRESCIA. L’auto che Giacomo Bozzoli ha usato per lasciare l’Italia una settimana prima dell’ergastolo definitivo, una Maserati Levante, è stata ritrovata a in una via laterale del centro di Marbella, dove aveva trascorso con la famiglia l’ultima vacanza da uomo libero. Su quel lussuoso Suv l’imprenditore la mattina del 24 giugno era partito dalla provincia di Brescia facendo rotta verso la Spagna meridionale - facendo tappa a Cannes e Valencia - dove le telecamere del resort Hard Rock lo avevano immortalato fino al primo luglio, quando fece perdere le proprie tracce, poche ore dopo che la Cassazione lo ha condannato definitivamente per l'omicidio dello zio Mario, ucciso e poi gettato nel forno della fonderia di famiglia, a Marcheno, l’8 ottobre 2015. Bozzoli è rimasto latitante fino a due settimane fa ,quando i carabinieri lo hanno trovato nascosto nel cassettone del letto matrimoniale della sua residenza a Soiano, a pochi chilometri dal lago di Garda.

