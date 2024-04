Ritrovata la donna scomparsa 

È stata ritrovata ieri, in zona Monte S’Orchi, nel territorio di Perdaxius, la donna di Carbonia scomparsa giovedì mattina. Le ricerche di Anna Maria Frongia, 71 anni, sono state riavviate ieri in prima mattina e viste le difficoltà, oltre ai droni, è stato impiegato anche l'elicottero dei vigili del fuoco, che nella mattinata ha sorvolato tutta la zona circostante da dove l'anziana si era allontanata.

L’allarme era scattato quando la donna è sfuggita all’attenzione del marito, in località Bingixedda, nel territorio di Perdaxius: si erano recati sul posto, per sistemare un terreno di loro proprietà. Quando l'uomo si è reso conto dell'allontanamento della moglie, che per problemi di salute non può assolutamente rimanere sola, ha subito dato l'allarme. Già nelle primissime ore del pomeriggio, sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco, i sommozzatori, il soccorso alpino, la protezione civile di Terraseo, il Gev di Villamassargia, la protezione civile di Santadi, il gruppo Shardana di Gonnesa, e altri volontari, che hanno perlustrato palmo a palmo la zona dove era scomparsa la donna. Ora dopo ora le speranze sembravano vacillare e il maltempo della notte ha fatto temere il peggio

Ieri, alle 15, la bella notizia: la donna è stata ritrovata da una persona che spesso percorre quel tratto e che ha avvertito i carabinieri. È stata raggiunta subito anche perché quella zona la stava battendo un gruppo di volontari. La donna, che è apparsa in buone condizioni, è stata poi presa in carico dai volontari ed accompagnata al Sirai per accertamenti. Grande gioia dei familiari, che hanno potuto riabbracciarla dopo tanta paura.

