Ritrovata dopo la fuga la ragazzina scomparsa: roulotte sotto sequestro 

È stata ritrovata poco dopo le 9.30 di ieri, la giovane di 15 anni scomparsa giovedì notte. Della ragazzina si erano perse le tracce e i familiari non riuscivano a contattarla al telefono. Avrebbe trascorso la notte in una roulotte alla periferia ovest di Tortolì.

Restano da chiarire le dinamiche del suo allontanamento, ma soprattutto quello che è realmente accaduto. Di certo l’autorità giudiziaria vuole vederci chiaro su quanto accaduto e per questo il magistrato inquirente ha disposto immediatamente il sequestro penale della roulotte. In Procura è stato istruito un fascicolo d’indagine, ma il riserbo è totale.

La vicenda

Tutto inizia durante la notte tra giovedì e ieri, quando la ragazzina fa perdere le sue tracce nella zona di Lotzorai. Non risponde al telefono e a quel punto i familiari si affidano ai social per i primi, disperati appelli. Le condivisioni si moltiplicano nel giro di pochi minuti e sul territorio sale la preoccupazione. Ma è a metà mattinata che l’allarme rientra, con un post su Instagram pubblicato da un familiare. La ragazzina viene ritrovata in una roulotte alla periferia di Tortolì. Intervengono i carabinieri della compagnia di Lanusei, che erano già stati allertati sull’allontanamento della giovane. Il mezzo, su disposizione del magistrato di turno, viene posto sotto sequestro penale.

Il titolare