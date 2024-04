Ritrovarsi a Monte Urpinu 

Gli appassionati di Cagliari hanno ritrovato il grande tennis e, a modo loro, vorrebbero farlo anche due veterani azzurri. Fabio Fognini e Marco Cecchinato sanno cosa significa navigare dove l’aria è rarefatta: sul “rosso”, uno è stato il primo italiano a vincere un Masters 1000 (Montecarlo 2019), l’altro ha riportato un azzurro in una semifinale Slam dopo 40 anni (Roland Garros 2018). Se c’è un posto dopo possono trovare l’affetto e la spinta per ripartire, non può che essere Cagliari, la città che nel 1990 ha cambiato la vita a Paolino Canè, che non ha mai tradito l’Italdavis, che nel 2013 ha consegnato alle “ragazze vincenti” della Fed Cup il terzo (e sinora ultimo) successo.

Il ligure

Dodici giorni dopo la sconfitta portoghese (7-5 al tie break del terzo) con Napolitano, Fognini (best ranking 9, oggi 94) vorrebbe ritrovare al Tc Cagliari quelle sensazioni avvertite nel match contro Djere a Marrakech. E, di sicuro, non è venuto in Sardegna «per il bel sole, il bel clima e per mangiare bene», come prova a scherzare. «Sono stato di nuovo due settimane fermo, perciò l’importante è giocare e cercare di giocare più partite possibile di livello e poi vedremo quello che succederà», si limita a dire. Non un compito facile perché i primi due avversari designati sono Federico Coria e (eventualmente) la testa di serie numero 1, l’elettrico Frances Tiafoe.

Il palermitano

Per Cecchinato (ex numero 16, oggi 288 Atp), la rincorsa parte da molto più lontano. Ha ricominciato dopo molti mesi di stop e, nel 2024, ha giocato undici match, con tre vittorie. Ieri contro Ito ha fatto un ripasso di giapponese da mettere a frutto stamattina alle 10 con Mochizuki. Il resto è una storia tutta da scrivere: «Sono qui per ritrovarmi», conferma, «arrivo da un periodo molto complicato, un lungo stop l’anno scorso dopo gli Us Open. Mi ero preso una pausa dal tennis, poi questo 2024 ha avuto un inizio molto difficile». In mezzo un cambio di guida tecnica, il tentativo fallito di fare base a Barcellona, il ritorno a Vicenza dal suo antico coach: «Sono tornato due settimane fa da Massimo Sartori, sicuramente non è un periodo facile. Sono qui a giocarmi le qualificazioni un Challenger, seppure di livello molto alto ma erano dieci-dodici anni che non lo facevo. Sto cercando di ritrovarmi in campo e mettere piano piano tante partite di qualità. Però mi è piaciuto l’atteggiamento avuto contro Ito».

Tante novità

Dietro quelle sacche appese a spalle ben strutturate sulla terrazza di Monte Urpinu, professionisti giovani e meno giovani ciondolano portandosi appresso le loro storie. Sulle montagne russe di uno sport crudele, c’è chi sale e chi prova a frenare la discesa. L’affetto della gente è sempre gradito e quest’anno più percepito. Il circolo cagliaritano ha allargato gli spazi per il pubblico: c’è un piccolo bar, uno store tecnico, la Coppa Davis da ammirare. La risposta della città è buona: sold out per la giornata di domani, quasi il 90% dei biglietti già venduti per le due finali (singolare e doppio), un po’ meno per le semifinali di sabato. Domani sera è prevista pioggia, ma dicono che passerà in fretta.

