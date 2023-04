Ritrova l’asina Luna dopo otto anni 

«Ormai non ci speravo quasi più – racconta – è passato tanto tempo dal giorno del furto. Finalmente l’ho ritrovata. Ora Luna sta bene ed ora è assieme alle altre due femmine». Ad Antonio Vinci, sempre otto anni fa, erano stati rubati altri asinelli. «Spero che il ritrovamento di Luna sia di buon auspicio anche per gli altri. Ora gli asinelli che mi mancano sono tre, un’altra femmina che ha il microchip, sua figlioletta di qualche settimana, che però non aveva ancora il chip, e un maschio che mi avevano lasciato in prestito per la monta. Confido nel lavoro delle forze dell’ordine».

L’asinella si aggirava in un piccolo appezzamento di terreno e dal controllo del chip sottocutaneo è emerso un codice che è risultato essere riferibile all’animale rubato. In questo modo i militari, grazie alla collaborazione con il servizio veterinario della Asl, sono riusciti a risalire all’identità del proprietario, subito contattato. Non stava nella pelle l’agricoltore 71enne Antonio Vinci. Luna ha riconosciuto il suo proprietario, che naturalmente è stato molto felice di poterla di accoglierla nuovamente.

«Mi ha riconosciuto, era felicissima». L’ha ritrovata dopo otto anni. Credeva ormai di non rivederla più, ma quando i carabinieri hanno riportato a Pabillonis la sua asina rubata il 27 febbraio del 2015, Antonio Vinci ha accolto con grande felicità Luna. I militari l’hanno ritrovata durante un controllo nelle campagne di Fluminimaggiore.

Il ritrovamento

La gioia

«Ormai non ci speravo quasi più – racconta – è passato tanto tempo dal giorno del furto. Finalmente l’ho ritrovata. Ora Luna sta bene ed ora è assieme alle altre due femmine». Ad Antonio Vinci, sempre otto anni fa, erano stati rubati altri asinelli. «Spero che il ritrovamento di Luna sia di buon auspicio anche per gli altri. Ora gli asinelli che mi mancano sono tre, un’altra femmina che ha il microchip, sua figlioletta di qualche settimana, che però non aveva ancora il chip, e un maschio che mi avevano lasciato in prestito per la monta. Confido nel lavoro delle forze dell’ordine».

La denuncia

L’asina era custodita nel terreno intorno a una casa di proprietà di un 27enne di Fluminimaggiore. L’uomo è stato denunciato con l’accusa di ricettazione. Il ritrovamento è stato possibile grazie a uno dei consueti controlli predisposti dai militari in tutto il territorio. La presenza del chip sottocutaneo è stata fondamentale per risalare al proprietario dell’animale. Dopo il ritrovamento di Luna i militari hanno eseguito un’altra serie di controlli in alcuni ovili nelle campagne tra Arbus, Gonnosfanadiga e Pabillonis. Antonio Vinci spera di ritrovare anche gli altri tre asinelli rubati dal suo terreno.

