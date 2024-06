Ritrova la figlia sparita nel 2021 

Cesena. Ha ritrovato la figlia che non vedeva da settembre 2021. Il momento più bello per Filippo Zanella, fisioterapista cesenate 47enne, che da tre anni cercava la sua bambina. La piccola, oggi 9 anni, era stata portata via dalla madre (a cui nel 2023 è stata tolta la potestà genitoriale) che si era trasferita in Polonia, suo Paese d’origine. Zanella, che per cercarla si era trasferito in Polonia, l’ha ritrovata a Rzeszòw, vicino al confine con l’Ucraina. «Il ritrovamento di mia figlia non è avvenuto grazie alle forze dell'ordine», ha spiegato Zanella in videoconferenza, parlando di «una situazione di collusione della polizia polacca, con le spie interne che facevano il doppio gioco». Decisiva una lettera di «un misterioso angelo custode che mi ha inviato una lettera con posta prioritaria in cui era indicata la posizione esatta di mia figlia. Non sappiamo chi sia».

