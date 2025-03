Ritrova i fratelli dopo 40 anni 

Quarant’anni di assenza e 4 ore per provare a ritrovarsi. I fratelli sassaresi Gavina, Vittoria e Andrea Addis hanno rincontrato ieri, nello studio del legale Salvatore Lorusso, l’ultimogenito della loro famiglia, Antonio, portato via dai servizi sociali nel 1985 e dato in adozione l’anno seguente.

Articolo benedetto

Ad aiutare la riunione, dopo anni di ricerche vane, un articolo dell’Unione Sarda sulla vicenda, pubblicato a fine 2023, che viene intercettato dai genitori adottivi. «Abbiamo subito voluto - riferisce Maria, madre e anche amministratrice di sostegno - che conoscesse le proprie radici». Un passato in parte doloroso che Antonio ha cominciato a esplorare ieri, ascoltando i racconti dei parenti e guardando vecchie foto, di cui non ricorda nulla. «Gli abbiamo detto l’unica cosa a nostra conoscenza - aggiunge Maria - che la mamma si chiamava Giovanna. E il 24 maggio, San Giovanni, facciamo dire una messa per lei. È morta a 47 anni per una grave malattia, poco dopo la nascita di Antonio».

Antonio finisce, per decisione degli assistenti sociali, in un istituto dove i fratelli lo vedono sempre meno finché un giorno sparisce del tutto, accolto da Mario e Maria in un’altra zona della Sardegna. «Mi occupavo di lui prima che ce lo togliessero - ricordava 2 anni fa Gavina - non avevo nemmeno 16 anni ma toccava a me». L’anello di congiunzione tra i due mondi è soltanto la sua foto nell’asilo sassarese, che tiene tuttora in camera, a testimoniare di un’altra vita e un altro destino. E lui, che a breve compirà 42 anni, ha saputo dell’esistenza di quella prima famiglia dal giudice tutelare, interpellato dall’avvocata Filvia Monteleoni che, insieme a Lorusso, assiste i genitori. «Si è commosso, appena l’ha saputo», dice la legale. L’emozione permane, inevitabile, nell’abbraccio agognato da Gavina, Vittoria e Andrea per 4 decadi, e nelle domande che lui rivolge loro sul lavoro e gli affetti, apprendendo di essere divenuto, senza sospettarlo, zio di 2 nipoti e di quasi quattro pronipoti.

Musica

«Cerco un impiego - dice Antonio - e per ora aiuto un’associazione di volontariato». Strimpella poi la chitarra acustica e vive una passione per la musica rock, da Piero Pelù ai Deep Purple. In ogni caso il ritrovarsi, quando si stavano per perdere le speranze, è stata la più bella delle sorprese per tutti.

RIPRODUZIONE RISERVATA