“Ritratti di Sardegna” Mauro Pili è l’ospite della prima puntata 

Ritorna questa sera alle 21 sugli schermi di Tele Costa Smeralda “Ritratti di Sardegna”, la trasmissione ideata e condotta da Mario Cabasino. Il primo ospite dell’edizione di quest’anno sarà Mauro Pili. Nato a Carbonia nel 1966, nella sua carriera politica ha ricoperto per due legislature l'incarico di sindaco della città di Iglesias, è stato presidente della Regione Autonoma della Sardegna nel 1999 e dal 2001 al 2003, nonché parlamentare eletto alla Camera dei Deputati per tre legislature, dal 2006 al 2018 nelle file di Forza Italia prima e Il Popolo della Libertà poi.

«Con lui», spiega Mario Cabasino, «parleremo della sua lunga esperienza in politica: presidente della Regione, per due volte sindaco di Iglesias,tre legislature alla Camera dei Deputati».

Ma non solo: «Sarà anche l’occasione per soffermarci su alcune delle inchieste che Pili sta realizzando in qualità di caporedattore de L’Unione Sarda». Una curiosità: Mauro Pili inizia la sua carriera, giovanissimo, proprio come giornalista tra carta stampata e televisione.

Immagini e post produzione di “Ritratti di Sardegna” sono curati da Massimo Sulis. L’appuntamento è per la prima serata di Tele Costa Smeralda.

