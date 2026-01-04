Ritratti di Intelligenza Artificiale  per rendere visibile l’invisibile 

Giovedì alle 18 al Temporary Storing in via 29 novembre 3/5 a Cagliari, promossa dalla Fondazione Bartoli Felter, verrà inaugurata la mostra personale dell'artista Massimo Migoni a cura di Roberta Vanali, costituita da 16 opere realizzate con l'Intelligenza Artificiale. “Ritratti del Tempo Presente” il titolo. Cagliaritano, classe 1962, ha praticato per oltre 40 anni la professione di grafico, fotografo e consulente nell’ambito della comunicazione persuasiva e della grafica editoriale.

«Non è una scorciatoia»

Ci racconta la curatrice: «L’ingresso dell’Intelligenza Artificiale nel dominio dell’estetica contemporanea non è semplicemente l’adozione di un nuovo strumento ma una radicale rimodulazione del concetto di creatività. Se è vero che il pennello è l’estensione della mano e la fotografia l’estensione dell’occhio, l’IA si pone come l’espansione del linguaggio e della memoria collettiva. L’AI oggi mi offre la possibilità di rendere visibile ciò che, per natura, rimane nell’ombra: pulsioni collettive, crisi ambientali, fragilità umane. Non cerco nell’AI una scorciatoia, ma un amplificatore capace di far emergere immagini scorrette, disturbanti, radicali, tiene a precisare l’autore».

I lavori

All’interno del progetto si individuano due grandi filoni espressivi: il primo più dinamico caratterizzato da tratti eterei e rarefatti, dominato da una tavolozza di colori freddi dove la resa della rifrazione luministica tra acqua e plastica crea un groviglio di oggetti di scarto che l’occhio umano fatica a mettere a fuoco singolarmente per via della resa dettagliatissima. Mentre il secondo, più statico, cita inequivocabilmente la scultura classica e la pittura barocca dove l’elemento sintetico non è più fuso con la pelle bensì costruisce una struttura architettonica che circonda il volto. Attestando la capacità dell’AI di diversificare le varie texture che in questo frangente assumono una finitura simile alla porcellana o al marmo levigato. La luce non è più diffusa ma teatrale e focalizzata sul viso per accentuarne la profondità dei tratti.

Oltre il caos

«Con questo progetto», continua Roberta Vanali, «l’artista dimostra un’innata abilità nel gestire la complessità del caos e allo stesso tempo di aggiornare il linguaggio dell’arte classica per affrontare la crisi contemporanea. Il concetto tradizionale di ritratto viene qui scardinato per fare spazio a un’identità filtrata dalla memoria globale della rete, rendendo visibile l’invisibile. Tutto ciò grazie a strumenti di generazione visiva come MidJourney, Bing, FireFly Adobe che attraverso i prompt, insieme di istruzioni testuali e visive, traduce un’idea in immagini dettagliate. Non una semplice frase descrittiva ma una precisa costruzione consapevole che orienta nella creazione di forme, atmosfere e simboli. In questo luogo di confine incarnato dal progetto di Massimo Migoni, dove l’occhio umano si sovrappone a quello della macchina, emerge la vera natura dell’identità nell’epoca contemporanea: ibrida e irrimediabilmente sintetica».

