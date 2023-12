Ritracciati 19 migranti nella zona di Peonia Rosa 

Continuano gli sbarchi di migranti nelle coste del Sulcis. Dopo Teulada e Sant’Anna Arresi sono stati segnalati nuovi arrivi, questa a volta a Sant’Antioco nella serata di mercoledì.

I carabinieri della stazione di Nuxis e i militari del Nucleo radiomobile della Compagnia di Carbonia, in seguito a una segnalazione hanno rintracciato nella località “Peonia Rosa” 19 uomini. Durante i controlli è stato accertato che sono tutti di nazionalità algerina. In seguito sono stati accompagnati nel centro di accoglienza di Monastir. Non è stata ritrovata la barca che ha permesso ai migranti di raggiungere la costa. (s. g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA