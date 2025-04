Ritorno al Viminale, il gelo degli alleati sul sogno di Salvini 

Il ritorno di Matteo Salvini al Viminale, chiesto a gran voce dal congresso della Lega, agita la maggioranza. Con le tensioni internazionali in atto, per FdI non è il momento di discutere di poltrone. E secondo FI «Piantedosi sta lavorando benissimo». D’altronde l’interessato non pensa neanche a lasciare l’incarico per correre come governatore della Campania, come ipotizzano i leghisti: «Io fuori dal ministero ambirei solo ad un ruolo all’Avellino Calcio, è l’unica passione che coltivo al di fuori del Viminale».

Così, davanti al muro degli alleati e al silenzio della premier, dalla Lega spiegano che «Salvini non intende fare forzature o accelerazioni», è «totalmente immerso nel suo lavoro al Mit» con un «approccio sempre costruttivo a beneficio della maggioranza». Conclusione: il partito «non pone e non porrà problemi a Giorgia Meloni». Il pressing leghista per il ricambio al Viminale era partito a congresso ancora in corso. «Salvini ha subito una enorme ingiustizia se pensiamo prima alle chat di Palamara (“dobbiamo fermarlo a tutti i costi”) e poi a un processo, quello Open Arms di Palermo, iniquo e ingiusto che si è concluso con un’assoluzione piena. Gli va ridato ciò che gli è stato tolto», diceva il vice-segretario Claudio Durigon. Ma il niet degli alleati è chiaro. «Io ho grande considerazione del ministro Piantedosi, sta lavorando benissimo», scandisce il vicepremier forzista Antonio Tajani. E per Francesco Filini, FdI, la questione non è «nemmeno sul tavolo. Salvini fa il ministro dei Trasporti, credo debba portare avanti il programma». E anche per il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi, «cambiare squadra non avrebbe senso. Salvini deve poter portare a termine alcune sfide fondamentali come il Ponte sullo Stretto». Ma il leader leghista non cede del tutto e dice a Bruno Vespa: «Come detto da Piantedosi, sono stato un buon ministro e potrei tornare in futuro. Semmai ne parlerò con lui e con Meloni».

RIPRODUZIONE RISERVATA