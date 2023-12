Ritorno al successo per la Tharros Ancora una sconfitta per il Caprera 

Vince la Tharros contro l’Angelo Baiardo, mentre il Caprera esce sconfitto solo nel finale dalla trasferta di Roma. Questo è il responso della dodicesima giornata del girone A di Serie C. Nello scorso weekend si è disputata anche la seconda giornata dell’Eccellenza: c’è un duo al comando.

C’è chi sorride

Dopo tre sconfitte di fila la Tharros ritrova la vittoria contro le genovesi dell’Angelo Baiardo. Al Comunale di Oristano completa la rimonta dallo svantaggio iniziale una doppietta della solita Mattana. Di capitan Casula il terzo sigillo che fissa il 3-1 finale. Il quinto successo stagionale consente alle biancorosse di staccare proprio l’Angelo Baiardo e di agganciare a quota sedici punti il Real Meda con cui condivide (assieme alla Roma) l’ottavo posto in classifica, a una lunghezza dallo Spezia. Altra sconfitta invece per il Caprera, che nonostante una buona prestazione viene superato dalla Roma per 2-1. Le neroverdi, sempre in partita grazie alla Donato (autrice del momentaneo pareggio nel primo tempo), mantengono l’1-1 fino a cinque minuti dal termine. Ora il campionato di Serie C osserverà una lunga pausa, sino al 14 gennaio, per dare spazio alla Coppa Italia: domenica è in programma l’andata del primo turno tra Tharros e Caprera, il 13 dicembre è previsto il ritorno.

Real e Torres in vetta

La seconda giornata dell’Eccellenza ha messo di fronte Torres e Pula. Al Peppino Sau di Usini termina 1-0: decide la sfida una perfetta punizione di Sotgia al 54’. Le rossoblù partono bene nei primi venti minuti di gara poi, dopo il vantaggio a inizio ripresa, subiscono il ritorno della squadra ospite che sfiora a più riprese il pareggio con Corrias e Marci. Decisive le parate del portiere Chessa, che protegge il vantaggio in almeno un paio di occasioni. Pula ko (per 5-1) anche nel recupero della prima giornata con l’Athena Sassari mercoledì: a segno per le sassaresi Marques e Rassu (con una doppietta a testa) e Arca.

Seconda giornata

Il secondo turno si è aperto con il netto successo a Maracalagonis per 11-1 della Pgs Audax Frutti d’Oro (al suo esordio: aveva riposato nella prima giornata). Mattatrice della sfida Tonga con ben sei reti, alle quali si sono aggiunte la doppietta di Lampis e una rete ciascuna per Cammarota, Demuro e Aresu. Di capitan Picciau il gol della bandiera per le maresi.

Scorpacciata di reti anche per il Real Sun Service che a Selargius si è imposto 8-1 grazie alla tripletta di Palmas, alle doppiette di Manunta e Shaheen e alla rete di Poddighe. Ieri pomeriggio si è giocato invece il posticipo tra Athena Sassari e Atletico Uri, terminato 1-1, con rete ospite di Donara al 57’ e pareggio di Fadda nel recupero.

Il terzo turno

Domani si torna in campo con gli anticipi della terza giornata. La Torres fa visita all’Atletico Uri, mentre la Pgs Audax Frutti d’Oro riceve il Selargius. Domenica sarà il turno di Pula-Calcio Tortolì e di Real Sun Service-Athena Sassari. Riposa invece il Maracalagonis, ancora a zero punti (assieme a Selargius, Pula e Tortolì) in una classifica guidata a punteggio pieno da Real Sun Service e Torres. Seguono a quattro punti Atletico Uri e Athena Sassari e a tre la Pgs Audax Frutti d’Oro, vittoriosa nel recupero della prima giornata del girone B di Coppa Italia disputato lunedì (7-0 al Selargius). In evidenza Serra con una quaterna, poi una autorete e le firme di Pinna e Bosco chiudono il conto.

RIPRODUZIONE RISERVATA