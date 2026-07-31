Ritorno al passato col Torneo della balestra 

Dopo lo storico appuntamento della “Chiamata dei balestrieri” entra oggi nel vivo l’estate medioevale Iglesiente con il Torneo della balestra Città di Iglesias.

Ricco programma

L’estate medioevale è curata nei minimi dettagli dalla Società Quartieri Medioevali Villa Ecclesiae, promossa con il patrocinio del Comune e della Regione. Questa sera, dalle 19.30 nel Chiostro di San Francesco, l’appuntamento è con la trentaduesima edizione del Torneo della Balestra, in collaborazione con la società Balestrieri Villa Ecclesiae. Il corteo dei balestrieri, musici e figuranti, partendo da piazza Municipio, percorrerà piazza Pichi, via Sarcidano, piazza La Marmora, via Azuni, via Sulis, piazza Manzoni, e via Crispi, sino ad arrivare alla piazza antistante l’antico Chiostro. Sarà allestito il campo da tiro con la balestra antica da banco, dove i balestrieri, suddivisi nei quattro quartieri storici , si sfideranno per decretare il quartiere vincitore della XXXII edizione della storica competizione. Il 9 Agosto, sarà di scena l’evento “Arti e mestieri nel medioevo” in collaborazione con il comitato Quartiere Castello Odv Asd Iscola Castellana e i lavoratori di Fossa. Il campo sarà allestito con tende e stand a tema, dove andranno in scena i mestieri e le attività medioevali e verranno fatte piccole dimostrazioni di lavoro. Durante la giornata ci saranno esibizioni e dimostrazioni a cura dell’Iscola Castellana. A conclusione della serata, si terrà l' esibizione delle Herbariae Lunae, gruppo del Quartiere di Castello, che porteranno in scena l' inquisizione e una danza delle streghe.

Bandiere e corteo

Il 12 Agosto, ad animare la città sarà la storica festa delle bandiere. Si inizierà con un saluto dei gruppi ospiti e di quelli cittadini in onore della città di Iglesias. Il corteo con i gruppi degli sbandieratori partendo da piazza Municipio, percorrerà piazza Pichi, via Sarcidano, piazza La Marmora , corso Matteotti e piazza Sella. Alla manifestazione parteciperanno i gruppi e i musici della città di Iglesias, gli sbandieratori e musici Santa Rosa da Viterbo, e il gruppo musici e sbandieratori città di Foligno. L’estate medioevale si chiuderà con l' imperdibile appuntamento con il corteo storico il 13 Agosto. Seicento figuranti percorreranno il cuore del centro storico di Iglesias, le vie e le piazze della città, partendo alle 19.30 dal grande giardino del parco della associazione mineraria sarda, nella centrale via Roma. L’arrivo è previsto in piazza Sella, dove i gruppi riceveranno il saluto della città e gli sbandieratori e musici accompagneranno le loro esibizioni. Questo anno il corteo verrà aperto da Federico Siotto, figlio di Sandro Siotto, figura storica del gruppo Quartiere Fontana e responsabile dei musici Villa Ecclesiae della società dei quartieri medioevali. «Siamo molto soddisfatti del programma che abbiamo curato con tanto impegno e lavoro - dice Mauro Cicciloni, presidente della Società Quartieri Medioevali Villa Ecclesiae - ringraziamo il Comune e la Regione per il loro prezioso aiuto e supporto. Ma ringrazio tantissimo il cuore della mia città e dei suoi cittadini che hanno partecipato numerosi alle nostre iniziative. Lavoriamo ogni anno perché questa bella tradizione sia valorizzata nel tempo, nel cuore e nella memoria di tutti».

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