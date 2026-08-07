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08 agosto 2026 alle 00:14

“Ritorno al futuro” 

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Italia 1, alle 21.23, regala il classico di Robert Zemeckis “Ritorno al futuro”: Marty McFly, catapultato negli anni Cinquanta grazie alla DeLorean del dottor Emmett Brown, deve far innamorare i suoi futuri genitori per non sparire. Interpretato da Michael J. Fox e Christopher Lloyd, è considerato un’icona del cinema degli anni ‘80. Nel 1986 la pellicola fu candidata a 4 Premi Oscar, vincendo il Miglior montaggio sonoro.

Nel 2007 il film è stato selezionato per la conservazione nel National Film Registry degli Stati Uniti dalla Biblioteca del Congresso come «culturalmente, storicamente o esteticamente significativo»; l’anno dopo, inoltre, è stato inserito dalla rivista britannica Empire nella lista dei 500 migliori film della storia.

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