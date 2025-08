Punta Molentis, primi tuffi dopo l’inferno di fuoco di una settimana fa: la spiaggia da ieri è accessibile, ma solo via mare. Via vai di gommoni e imbarcazioni, bagnanti entusiasti ma il chiosco scampato alle fiamme resta chiuso in attesa della riapertura della strada. Prima però occorre rimuovere le carcasse delle auto bruciate e bonificare l’area.

