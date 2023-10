Donald Trump potrebbe fare una visita a Capitol Hill agli inizi della prossima settimana. Lo riporta Nbc citando alcune fonti repubblicane, che notano come la visita cada nel mezzo della corsa alla nomina del nuovo speaker della camera dopo il siluramento di Kevin McCarthy. L’ex presidente sta valutando la visita in quanto la considera come uno sforzo per “unire il partito” repubblicano.