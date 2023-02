Ritornano le sfilate in maschera con i carri allegorici 

Dopo le pause obbligate causa Covid, in gran parte del Sulcis Iglesiente tornano le sfilate di Carnevale.

Oggi a Villaperuccio, dalle 15 sfileranno i carri allegorici provenienti anche da Perdaxius e da Santadi. Il tema scelto dal paese è “Uniti per il mondo” e ci ha lavorato un gruppo composto da 60 persone. Perdaxius con il suo carro a tema "La vendetta del toro" porta altre 50 persone e vuole rappresentare il no alle corride. Infine, il gruppo di Santadi rappresenterà il tema "La natura con gli animali". Ovviamente alla sfilata potranno partecipare tutte le maschere non aggregate ai gruppi. A fine pomeriggio rientro nella piazza adiacente il Comune, dove Simona Stera, presidente della Pro Loco che con il patrocinio del Comune di Villaperuccio ha organizzato il tutto, premierà con una targa ricordo, tutti i partecipanti. A fine serata zeppole per tutti.

Domani sfilata anche a Pro Loco in collaborazione con le associazione “I Vaghi” e “Domusound” e le scuole di ballo. Su impulso del consigliere comunale Giuseppe Pintus l’edizione 2023 registra per la prima volta la forte collaborazione tra la Pro Loco di Domusnovas e quelle di Musei e Villamassargia: i tre sodalizi saranno tutti presenti alle sfilate organizzate nei tre Comuni e di scena oggi a Villamassargia, domenica a Domusnovas e sabato 25 febbraio a Musei. Raduno alle 14.30 in Largo Chia per la sfilata domusnovese che conta 5 carri allegorici: le Pro Loco Domusnovas e Villamassargia hanno scelto il tema della “Famiglia Addams”,” Avatar” per quella di Musei, “Grease” per Asd Fan Fit, “Fast Food” per il Solstizio d’Estate e “Gli Indiani” per le associazioni Attivamente e Gioiosa Guardia di Villamassargia. Attivamente e Gioiosa Guardia di Villamassargia. Dopo il lungo tour per il paese alle 17.30 il corteo arriverà in piazza Matteotti per la festa con zippolata, pentolaccia e giochi per bambini.

Sospesa invece all’ultimo momento la sfilata prevista a Fluminimaggiore per domani. Era stata organizzata dalla Pro Loco, con il patrocinio del Comune ma, per problemi tecnici emersi all’ultimo momento si è deciso a malincuore di sospendere l’evento.