Ritornano le lunghe sere di Pula Letteraria  con Cruciani, Pif, Farinetti, Sala, Vitali e Vergassola 

Un primo giro di rodaggio lo scorso anno e ora alla seconda prova (scaldati i motori) Pula Letteraria si presenta ai lettori e alle lettrici con un calendario di tutto rispetto tanto che a una settimana dal via (giovedì prossimo), aperte le prenotazioni, molti appuntamenti sono andati sold out con un record il giorno a seguire. Tutti gli incontri di venerdì 30, infatti, hanno già registrato i posti esauriti. Per fortuna Radiolina, media partner del festival, ogni sera sarà in diretta dai luoghi della manifestazione e intervisterà (con Giuseppe Valdès) tutti i protagonisti di questa edizione che ha per tema “Oltre i confini”.

Giovedì

Ma andiamo con ordine a scoprire il calendario. Torna per il secondo anno a condurre magistralmente il Festival Dario Vergassola, che si era già affermato mattatore delle serate dello scorso anno. Il 29 ad aprire la manifestazione all’ex Pretura Regia di Pula saranno protagonisti: alle 18, Elisa Pilia autrice di “La bambina del vetro” (Il Maestrale”), alle 18.45 l’amatissima Elvira Serra che porta “L’Altra. Storia di un’amante”, Solferino, alle 19.30 Mario Fadda con Umberto Oppus che proporranno “Gigi Riva. Il campione, l'amico, il mito” (edito da Carlo Delfino), alle 20.15 gli Elias Madreu con “Mantene s’odiu” (Piemme). A Nora nell’aerea archeologica due nomi di tutto rispetto: alle 21.30 Cecilia Sala (giornalista de Il Foglio) con “L’incendio” (Mondadori), un reportage tra Iran, Ucraina e Afghanistan e alle 22.30 Giuseppe Cruciani (celebre conduttore de “La Zanzara”), che porterà il suo controverso “Via Crux. Contro il politicamente corretto” (Cairo), libro nel quale esplora con audacia il tema dell’egoismo come motore del progresso e della società.

Venerdì

Il 30 agosto a casa Amat a Pula, alle 18.30, Piergiorgio Pulixi con “Per un’ora d’amore” (Rizzoli), Paolo Roversi (alle 19.15) con “Una morte onorevole” (Mondadori) e, in chiusura, alle 20, Roberto Pili con “Giovani e longevi insieme per promuovere la salute”, pubblicato da Unicapress. A Nora spazio ai racconti di Oscar Farinetti, il fondatore di Eataly, alle 21.30, con il suo libro “Dieci mosse per affrontare il futuro” Solferino. Alle 22.30, l’autore televisivo, regista e autore Pif presenterà il romanzo “La disperata ricerca d’amore per un povero idiota”, Feltrinelli.

Sabato

Il 31 agosto all’ex Pretura Regia di Pula, l’avvio è alle 18 Lorenza Gentile con “Tutto il bello che ci aspetta” (Feltrinelli), alle 18.45 sarà la volta di Vanessa Roggeri con “Il ladro di scarabei” (Rizzoli), alle 19.30 Lorenzo Scano con “Una mattina come questa”, Rizzoli. A Nora il via è alle 21,30 con Andrea Vitali e Sara Bilotti che si confronteranno sulle loro opere: “Eredi Piedivico e famiglia” (Einaudi) e “La punizione” (Harper Collins). In chiusura alle 22.30 Dario Vergassola presenterà “Liguria, terra di mugugni e di bellezza” (Mondadori).

L’amministrazione

Soddisfatto il sindaco, Walter Cabasino: «Siamo convinti che attraverso le rassegne come il Festival Pula Letteraria sia possibile raggiungere un turismo di qualità, chi sceglie il nostro territorio non lo fa solo per la bellezza delle nostre spiagge ma anche per conoscere il nostro patrimonio storico e archeologico». Per Manuela Serra, assessora alla Cultura «parlando di libri si può raccontare anche un territorio, quest’anno abbiamo deciso di dare vita a un festival itinerante per far conoscere meglio Pula». Andrea Boi, presidente della Fondazione Pula Cultura Diffusa, si sofferma sulla grande ospitalità dei pulesi: «Quando hanno saputo che eravamo alla ricerca di dimore storiche in cui organizzare gli appuntamenti letterali si sono fatti avanti in tanti». Infine la parola a Clara Pili, direttrice della Fondazione Pula Cultura Diffusa, che ricorda come il Festival sia nato lo scorso anno per promuovere i valori dell’inclusione e per rendere la cultura sempre più accessibile a tutti: «Gli autori porteranno le proprie esperienze e le regaleranno al pubblico, durante gli appuntamenti si parlerà di libri ma si affronteranno anche importanti temi sociali». (red. est.)

