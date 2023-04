Ritornano le infiorate 

Tornano le infiorate artistiche. Dopo tre anni di stop a causa della pandemia torna una delle manifestazioni più amate. Questo fine settimana l'appuntamento è con Tortolì in fiore, evento organizzato dall'associazione Passioni d'Ogliastra. Si parte sabato dal pomeriggio alle 16 con l'inaugurazione della manifestazione e l'apertura degli stand di artigianato. Tra gli eventi la mostra dell'abito tradizione tortoliese allestito in viale Mons. Virgilio 44, a cura del gruppo folk Sant'Andrea. Ci sarà spazio per l'animazione per bambini e musica e intrattenimento per tutti. Domenica si parte dalla mattina alle 9 con le infiorate a cura del gruppo infioratrici città di Tortolì. Il tema sarà "Trame di Sardegna". Ci saranno anche i bimbi della scuola dell'infanzia di via Frugoni a realizzare tappeti di fiori con la cooperativa sociale Bimbo Club e la ludoteca Peter Pan. (f. me.)

RIPRODUZIONE RISERVATA