Ritornano gli hobbisti nel mercatino “Via dell’arte” 

Ritorna “Via dell’arte” a Carloforte, il mercatino degli hobbisti che si mettono in mostra in via Solferino. Il mercatino partirà dal 3 agosto e si svolgerà tutti i giovedì e i venerdì, dalle 19.30 alle 24, ormai un appuntamento fisso dell’estate. Per gli hobbisti un’occasione per esporre le proprie produzioni e farsi conoscere mentre per i visitatori la possibilità di conoscere e approfondire le creazioni locali.

Chi volesse partecipare alla Via dell’arte esponendo le proprie creazioni deve presentare la domanda all’ufficio protocollo del Comune in via Garibaldi o per mail tramite Posta certificata, da oggi fino alle 12.30 di mercoledì 2 agosto. (a. pa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA