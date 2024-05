Ritornano gli artigiani in strada 

Ritorna la rassegna artistico artigianale e per Iglesias si tratta di un altro fine settimana con una presenza di visitatori degna di una percentuale d’alta stagione. Le strutture ricettive e le attività di ristorazione lavorano con il vento in poppa e la manifestazione che si terrà oggi fra le strade e le piazze dello storico rione de Sa Costera, in concomitanza con il torneo di calcio del settore giovanile “Villa di Chiesa”, garantisce un fermento inaspettato.

In strada

Sono oltre 100 gli stand che da piazza Conte Ugolino della Gherardesca e fino a piazza Pampino, contraddistingueranno una rassegna che è entrata di diritto negli appuntamenti più attesi a livello regionale del mercato artigianale; l’evento organizzato dal comitato “Quartiere Castello” e patrocinato dal Comune di Iglesias, quest’anno avrà il supporto logistico e amministrativo della “Event’s” di Christian Masia (organizzatore anche de “La fiera del Sud Ovest a Portoscuso) e rispetto alle passate edizioni apre alla suggestiva prospettiva di ospitare dei padiglioni provenienti da tutto il mondo: «Oltre ad avere artigiani che arrivano da ogni angolo dell’Isola - spiega la presidente del “Quartiere Castello” Francesca Nonnis - stiamo muovendo i primi passi per dare alla nostra fiera dell’artigianato un’impronta anche internazionale. Sarà presente uno stand proveniente da Cuba che si occuperà di preparare dei cocktail tipici dello repubblica dell’America centrale. È l’inizio di un progetto che intende coinvolgere in futuro, almeno un padiglione per Continente».

Gli ospiti

Fra gli artisti-artigiani pronti ad esporre le proprie opere alle centinaia di visitatori previsti, ci sarà Adele Cocco, che da 10 anni è fedele all’avvenimento: «Oltre ad esporre i miei manufatti che si basano anche sulle varie lavorazioni del sughero, compresi i tessuti, la novità riguarda la partecipazione con la mia associazione olistica “Cogito ergo sum”. Dall’esordio con il mio stand - prosegue - ho potuto notare come negli anni la rassegna sia gradatamente cresciuta, ottenendo prestigio e divenendo un punto di riferimento per tutti gli artigiani e l’intento di poter ospitare artisti provenienti da altre parti del mondo, rappresenta un’occasione per poter avviare un percorso di scambio culturale che implica una fisiologica crescita per tutti». L’assessore alle Attività produttive evidenzia come la rassegna, negli anni consolidatasi, sia un importante momento di visibilità per un settore, come quello dell’artigianato, spesso svantaggiato: «Nella maggior parte degli eventi ad avere maggiori benefici sono spesso altri comparti. - commenta Daniele Reginali - Nello specifico invece c’è l’opportunità di mettere in vetrina i propri prodotti. Le prenotazioni che continuano ad arrivare alle strutture ricettive, sono il segnale di una programmazione rilevante degli appuntamenti».

RIPRODUZIONE RISERVATA