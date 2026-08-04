Ritorna “Summer is Mine” e trova casa all’arena Mirastelle 

Dopo 9 anni torna in città la rassegna musicale Summer is Mine. La manifestazione dedicata alla musica alternativa è ideata e organizzata dall’associazione culturale Lee Van Cleef con il contributo del Comune di Carbonia e il patrocinio della Regione, della Provincia e del Cammino di Santa Barbara. Dal 7 al 9 agosto sarà l’arena Mirastelle ad ospitare alcuni dei nomi, emergenti e non, più in auge del panorama nazionale. Si inizierà tutti i giorni alle ore 20 e venerdì a dare il via alla serata sarà Lacana, con sua mescola di psych-folk, pop e tradizione sarda. A seguire Emma Grace, cantante e violinista italo-americana e subito dopo i Quercia tra le miglior band emo-core italiane. Per concludere AKA5HA, metà sardo-metà bolognese con il suo ultimo album Rifiorirari e a seguire AVA, progetto dj dell’artista/performer/drag Riccardo Massidda. Il sabato sarà la volta dei Dawzz, seguiti da Lemura, al secolo Andrea Bertoli, dai Sabbia e dal progetto King shepherd and the lost. Grande attesa per la chiusura della serata affidata a Marta Del Grandi , autrice di uno degli album più apprezzati del 2026, “Dream life” e fresca dell’apertura del concerto di Patti Smith a Milano. La rassegna si chiuderà domenica quando si alterneranno sul palco La nuit tzigane, Llew bard, gli Adharma tribute band, i docenti della prestigiosa scuola civica di musica di Carbonia rappresentata dal quartetto Garau-Scano-Tozzi-Puddu e infine il dj set di Dj Buster Emme.

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