Ritorna “Sentidu” 

Un atteso ritorno per gli amanti delle nostre tradizioni e delle nostre narrazioni che si reitera di stagione in stagione per le telecamere della prima televisione sarda. Questa sera, infatti, alle 21, su Videolina andrà in onda la prima puntata della nuova stagione di “Sentidu – Is arraxinis de sa vida”, il programma condotto e ideato da Gianluca Medas (nella foto) che attraversa le radici più profonde della Sardegna attraverso le voci di chi ha vissuto e custodito la memoria.

Sarà Sant’Antonio di Santadi, frazione di Arbus, a ospitare il primo racconto televisvo di questa nuova e intensa stagione. In questo borgo, che ancora oggi respira il vento delle origini, si intrecciano devozione, memoria e identità.