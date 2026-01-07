Ritorna “Radar” 

VaiOnline
Alle 21.30 torna stasera su Videolina “Radar” a cura di Nicola Scano (foto) con la regia di Stefano Perra. La Sardegna e il nuovo anno: tra scelte economiche e governo del territorio: Antonio Mura, responsabile della pastorale del lavoro nel Sulcis, racconta i rischi sociali legati alla crisi del polo industriale. Gian Valerio Sanna, ex assessore regionale dell’Urbanistica, analizza i rischi introdotti dalle nuove norme per le energie rinnovabili. Il regista Antonio Congiu presenta il suo film ‘’Quo Vadis Sardinna’’, un viaggio nella protesta contro la speculazione energetica. L’avvocato Paolo Angius affronta la privatizzazione degli aeroporti, tra interesse pubblico e mercato. Con Alberto Mingardi, direttore dell’Istituto Bruno Leoni, le prospettive per famiglie e imprese nel 2026.

