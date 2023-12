Alle 21 ritorna “Radar”, a cura di Nicola Scano (nella foto) e Beppe Passavanti.

I temi e gli ospiti della puntata. Affettività e relazioni, il piano Valditara senza garanti: con Paola Concia, ex deputata del Pd, attivista Lgbt. Cultura del cibo, non ideologia con Barbara Nappini presidente nazionale di Slow Food. Moby Prince, nessun risarcimento con Luchino Chessa, presidente dell’associazione 10 aprile. I 60 anni (dimenticati) del centrosinistra con Tore Cherchi, ex parlamentare. Il social di Natale è arrivato Threads con Dario D’Elia, giornalista di Wired. Le feste e la vita degli ultimi con padre Salvatore Morittu.

