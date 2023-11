Alle 21 oggi su Videolina ritorna “Radar”, a cura di Nicola Scano (foto) e Beppe Passavanti.

In questa puntata: pensioni e promesse, le quote impossibili con Elsa Fornero, economista dell’Università di Torino ed ex Ministro del Lavoro. Informazione e intelligenza artificiale con Enrico Santus, responsabile Bloomberg di “Human Computation’’. A un passo dalla libertà. Verso l’assoluzione di Beniamino Zuncheddu: con Irene Testa, garante dei detenuti, e la giornalista Gaia Tortora. Anidride carbonica, tra danni climatici e vantaggi economici con Dario D’Elia, giornalista di Wired. Malati cronici, l’Ente Galanello per la qualità della vita, con Ivano Argiolas e Gianfranco Desogus

