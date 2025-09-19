Ritorna Najma, attenti a “Noi2”! 

L'essenzialità di conoscere veramente noi stessi, e di riconoscere che non è mai finita finché possiamo ricominciare: l'introspezione è un elemento centrale nella musica della cantautrice Najma, ora più che mai con il nuovo singolo “Noi2” da ieri sulle principali piattaforme streaming. Realizzato in collaborazione con il produttore Diciassette, il brano rappresenta un nuovo capitolo nella ricerca sonora dell'artista, tra influenze britanniche e atmosfere sintetiche.

Il percorso artistico

Classe 2002 e originaria di Terralba, nonostante la giovane età Najma Santopadre non è un’artista alle prime armi: come racconta lei stessa, «è da quando sono piccola che faccio musica, ho iniziato con il flauto traverso e poi si è inserito anche il canto, un po’ per gioco, finché non ho cominciato a studiarlo seriamente e alla fine delle superiori ho deciso di intraprendere professionalmente questo percorso, trasferendomi a Milano per frequentare la Cpm Music Institute». E fin dai primi brani, comparsi nel 2022, vengono affrontate tematiche legate a una riflessione psicologica dal sapore decadente e al contempo lucido, quasi analitico. «Sono sempre stata introspettiva, e nei miei pezzi cerco di trattare spunti dalla sfera della spiritualità, dell'ascolto personale e del lavoro su di sè. Questo lo devo ai miei genitori, che sono persone molto sensibili e mi hanno cresciuto alla ricerca interiore, e direi che alla fine traiamo tutti quanti la nostra arte dalla vita di tutti i giorni». Ma se le sonorità originali scelte da Najma vertevano all'inizio su r&b alternativo ed elettropop, oggi sono le melodie rarefatte e i ritmi incalzanti dell'elettronica di scuola britannica a caratterizzare il progetto. «Già prima ero sui passi di quei suoni d'oltremanica, così diversi da ciò che sentiamo di solito in Italia, ma dopo l'incontro con il producer Ric De Large ho sicuramente fatto un grande balzo in avanti: proprio con il primo pezzo mixato da Ric, “Debole”, ho iniziato a interfacciarmi con quel sound Uk fatto di elettronica e tech-house a cassa dritta».

Il singolo in uscita

Dopo aver sorpreso gli ascoltatori che l’hanno scoperta con il brano “Opposti”, uscito lo scorso luglio, Najma esce questo venerdì 19 con il suo quarto singolo del 2025: “Noi2”. «È un brano molto particolare, arrivato nella mia vita in un momento molto difficile, e perciò mi è venuto naturale inserire il mio vissuto nella scrittura. Non ci sono sottotesti, e fino ad adesso le parole non avevano un ruolo così predominante nei miei pezzi: in questo senso rappresenta per me una crescita». La canzone, tra percussioni memori della 2-step e melodie vocali tra trip hop ed elettropop, nasce dalla collaborazione con il producer Diciassette, alias di Massimiliano Pili. «Con Massimiliano abbiamo entrambi sentito questa urgenza artistica, perché anche lui attraversava un periodo buio, pure se per ragioni diverse. Ci siamo quindi abbracciati e confortati musicalmente, e così è nata questa canzone che sento più autoriale rispetto al passato. È soprattutto grazie a lui se nel tempo il mio progetto è cresciuto così: collaboriamo tutt’oggi ma abbiamo preso strade diverse, e ora sono io a curare personalmente la direzione del progetto». “Noi2" sarà parte di un futuro extended-play, ma Najma preferisce non fare spoiler, raccontando più volentieri il futuro prossimo. «Potete aspettarvi di certo un'evoluzione costante: ogni artista è in continuo cambiamento, e quello che esce oggi non è quello che sentirete un domani. Aspettatevi anche tanti live, come pure nuove collaborazioni, ma più di tutto testi autentici e musica il più intima possibile».

