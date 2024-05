Ritorna Monumenti aperti: il paese mostra i suoi gioielli 

[OCCH-15]Pula mette in mostra le proprie bellezze storiche, archeologiche e ambientali: nel weekend del 24 e 25 maggio, il paese sarà in vetrina grazie alla XXVIII edizione di Monumenti aperti. La stagione estiva è ormai alla porte e, dopo il banco di prova della festa di Sant’Efisio, Pula è pronta ad accogliere i turisti per mostrare i luoghi della cultura più importanti. I visitatori potranno ammirare le meraviglie del Parco archeologico di Nora, la laguna e la chiesetta di Sant’Efisio che si trovano lì accanto.

A Santa Margherita verranno aperte la torre di Cala d’Ostia e la chiesetta di Boeria, che si affaccia sulla Statale 195. Nel cuore del paese, in via Nora, sarà invece possibile ammirare il gioiello architettonico incastonato nel centro storico: villa Santa Maria, storica dimora costruita nel 1838 da Gaetano Cima nello stile neo-classico palladiano.

I monumenti saranno visitabili gratuitamente dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18: ad accompagnare i visitatori alla scoperta delle meraviglie di Pula saranno gli studenti del paese. Manuela Serra, assessora alla Cultura, sottolinea l’importanza di aprire le porte dei luoghi della cultura ai visitatori: «Pula ha tanti luoghi della cultura che meritano di essere messi in mostra, grazie ad appuntamenti come questo siamo in grado di mostrare anche luoghi stupendi che solitamente non vengono aperti al pubblico».

