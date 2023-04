Ritorna Monumenti aperti  

La città, le frazioni e tutti i loro siti culturali cercano di uscire dal torpore affidandosi a una manifestazione che quando è arrivata a Carbonia è sempre stata sinonimo di successo: Monumenti aperti.

La nuova edizione cui la città prenderà parte si terrà nel fine settimana del 13 e 14 maggio, quando esattamente fra un mese una serie di siti immancabilmente presenti ad ogni edizione, più altre possibili novità, saranno visitabili gratis. La Grande miniera, gli edifici e i simboli della città di Fondazione dal centro alla periferia sino alle circoscrizioni, quasi tutti i siti archeologici, i musei, le realtà dei borghi contadini preesistenti a Carbonia, sono confermati nel novero dei posti che possono essere presi d’assalto. Potrebbero sommarsene alcuni per i quali è necessario che il Comune definisca nei prossimi giorni le reali opzioni. Alla visita dei siti si aggiungeranno eventi collaterali legati all’arte, allo studio, gli spettacoli, lo sport, che sono il frutto del lavoro dei tantissimi volontari che renderanno possibile Monumenti aperti. Infatti, come per le precedenti edizioni, gli studenti delle scuole elementari, medie e superiori, e le associazioni, saranno artefici dell’accoglienza. L’organizzazione della nuova edizione ha preso le mosse due sere fa nell’incontro fra l’assessora alla Pubblica istruzione Antonietta Melas, le scuole e i sodalizi: «Sono state presentate con senso di responsabilità proposte di alto livello e caratterizzate da un denominatore comune: la realizzazione di attività attrattive sotto il profilo turistico e culturale». Qualche aspetto verrà anche potenziato: «Avremo a disposizione più trenini in giro per la città - anticipa l’assessore alla Cultura Giorgia Meli – e confidiamo nella sinergia anche con le attività commerciali». Ma la cura dei siti per l’accoglienza dei visitatori è in capo al Comune. Generalmente tutti i luoghi sono in condizioni più o meno accettabili, ma alcune carenze si trascinano da decenni. Come, su tutte, la strada d’ingresso alla Grande miniera di Serbariu e d’accesso al museo del carbone (siti che a ogni edizione registrano le presenze più elevate): un disastro cui non si è mai riusciti a porre rimedio nemmeno pensando di tappare qualche buca.

